В одну из европейских стран привезли на продажу LADA Niva Travel: цены удивили

Модель представлена в трех различных цветах кузова.

В Словакии стартовали продажи внедорожника LADA Niva Travel.

Обновленный внедорожник, который "АвтоВАЗ" начал продавать в России в начале нынешнего года, предлагается в автосалоне LADA Zilina в городе Жилина. Там же реализуется и другие модели этой марки: Vesta SW, различные Granta, а также классическую NIVA Legend как в трех-, так и в пятидверном исполнениях.

Интересно, что компания "АвтоВАЗ" еще в 2019 году прекратила официальные поставки автомобилей в Европу. Такое решение российские специалисты приняли в связи с необходимостью установки двигателей, которые соответствуют экологическому стандарту "Евро-6".

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На рекламном ролике, опубликованном на YouTube, можно увидеть три Niva Travel в разных цветах кузова, которые выстроились одна за другой. На сайте компании отмечается, что за каждый из цветов кроме белого покупателю придется выложить 490 евро.

Минимальная стоимость Niva Travel в Словакии составляет 16 590 евро или более 548 тысяч грн по текущему курсу, а максимальная за топовое исполнение Luxe с пакетом Off-Road доходит до 18 990 евро (627 140 грн).

Ранее рассказывалось о том, что продажи LADA Niva Travel стартовал в Германии и Чехии.

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