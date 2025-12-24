В перчатках за рулем – штраф до 55 тысяч гривен: что следует знать водителям

Перчатки / © pixabay.com

В холодное время года многие водители садятся за руль в перчатках, чтобы защитить руки от холода. Однако в Великобритании такая привычка может стоить немалых денег.

Об этом говорится в материале Express.

Местная полиция активно привлекает к ответственности водителей, управляющих автомобилем в перчатках или другой одежде, что может мешать безопасному вождению. Правила дорожного движения там предусматривают, что водитель должен полностью контролировать транспортное средство, а любая одежда, снижающая чувствительность рук или ухудшающая сцепление с рулем, считается потенциально опасной.

Правоохранители объясняют: толстые или скользкие перчатки могут скользить по рулю и снижать контроль над автомобилем, что повышает риск аварий. За такое нарушение водителя могут выписать штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов – это около 55 тысяч гривен. Кроме того, возможно начисление штрафных баллов или даже временный запрет на вождение.

Как в Украине?

В Украине пока нет прямого запрета на управление автомобилем в перчатках. В то же время эксперты по безопасности дорожного движения советуют водителям учитывать не только комфорт, но и контроль над автомобилем. Одежда за рулем не должна ограничивать движения, снижать чувствительность рук или создавать риски во время маневров.

Специалисты отмечают: тепло одеваться зимой — нормально, но безопасность на дороге всегда должна оставаться приоритетной.

