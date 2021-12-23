В Польше обнаружили уникальный пикап "Волга": фото

Таких экземпляров, которые добрались до наших дней, можно пересчитать по пальцам одной руки.

В польском Кракове отыскали необычный экземпляр "Волги" ГАЗ-21.

Таким автомобилем оказался пикап этой модели, передает Фокус.

Стоит отметить, что пикап "Волга" не среди официальных версий выпускаемых на Горьковском автозаводе модели. Дело в том, что такие грузовые версии перерабатывали из серийных седанов и универсалов на ряде авторемонтных предприятий.

Пикапы ГАЗ-21 выпускали в Харькове, а также Риге и Воронеже. Следовательно, существует вероятность, что эта "Волга" из Украины. Однако точно это неизвестно: удалось лишь установить, что в Польшу автомобиль попал в 80-е годы из Болгарии.

Судя по решетке радиатора, пикап построен на основе ГАЗ-21 третьей серии, выпускавшейся в 1962-1970 годах. Ему срезали заднюю часть крыши и установили грузовую платформу с деревянными бортами. Автомобиль оснащен стандартным 2,4-литровым двигателем на 75 л.

Пикап ГАЗ-21 "Волга" долгое время простоял заброшенным, а потому проржавел и выглядит не лучшим образом. Большое счастье, что он вообще дожил до наших дней, ведь такие автомобили активно эксплуатировали в народном хозяйстве и особо не жалели. До наших дней дошли единицы таких пикапов.

Ранее рассказывалось о том, что в Молдове нашли "Волгу" с мизерным пробегом, которая 38 лет простояла в гараже.