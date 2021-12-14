В Польше повысили штрафы за нарушение ПДД до более чем 7 тысяч долларов

В Польше повысили штрафы за нарушение ПДД до более чем 7 тысяч долларов

Денежное наказание поднято в шесть раз.

В Польше существенно повысили штрафы за нарушение ПДД.

Об этом сообщила в понедельник, 13 декабря, канцелярия президента Республики Польша.

Так, основным изменением после подписания документа является увеличение максимального размера штрафа от 5 тысяч ( 1 219 долларов ) до 30 тысяч злотых ( 7 316 долларов ).

Отмечается, что постановление увеличивает максимальную сумму и размер штрафа, который может быть наложен. Также упрощена процедура получения пенсии, которую будет выплачивать родственникам потерпевшего в ДТП виновник в совершении аварии со смертельным исходом.

Наказание в виде штрафа от 1 тысячи (243 доллара) до 30 тысяч злотых (7 316 долларов) может получить лицо, управляющее транспортным средством и не соблюдающее запрет обгона, определенного правилами или дорожным знаком. Другая статья предусматривает наказание арестом, ограничением свободы или штрафом от 1 (243 доллара) до 30 тысяч злотых (7 316 долларов) за управление транспортным средством путем общего пользования, жилой зоной и зоной движения без необходимого разрешения и документов.

Штраф не ниже 3 тысяч злотых (731 доллар), например, будет наложен за несоблюдение должной осторожности или создание опасности со стороны водителя, находящегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Такой же штраф будет взиматься и за то, что водитель не уступил дорогу пешеходам, не остановил транспортное средство для перехода дороги человеку с инвалидностью, совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе.

Итак, если вы решите поехать на зимние праздники в Польшу, будьте внимательны за рулем и соблюдайте все ПДД, чтобы ваши деньги вместо развлечений не были направлены на уплату штрафов.

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