В Польше продают запчасти суперкара Maserati, который еще даже не презентовали

В Польше продают запчасти суперкара Maserati, который еще даже не презентовали

Представить эту модель собираются только в ноябре.

В Польше продают запчасти Maserati Grecale, официальная премьера которого еще не состоялась.

Об этом сообщает Motor1.

Отмечается, что "младший брат" внедорожника Levante готовится к дебюту и сейчас проходит последние дорожные испытания, о чем свидетельствуют замаскированные прототипы, помеченные фотошпионами. Но некоторые его детали уже сейчас можно купить онлайн на польском сайте частных объявлений, передает Auto24.

Кроссовер итальянской марки должен произвести официальную премьеру только в ноябре. Но даже после презентации, заказчикам придется ждать машины еще некоторое время. Поэтому появление в продаже запчастей к будущему кроссоверу — настоящая мистика.

Интересно, что это уже не первый подобный случай на этом сайте, поскольку в прошлом году продавалось несколько деталей для BMW M5 CS, фактически показали автомобиль за несколько месяцев до его официального дебюта в январе этого года.

Запасных частей для Grecale на сайте насчитывается немало: капот внедорожника, передний бампер (включая решетку радиатора), крылья, передние фары, задние фонари, 21-дюймовые колеса и руль. Интересно, что детали указаны как "подержанные" и OEM (оригинальные конвейерные). Все детали выставлены на продажу одним лицом.

Ранее рассказывалось о том, что Maserati официально представила свой первый электрифицированный автомобиль.

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