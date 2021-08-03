В Польше за 17 тысяч евро продают "Запорожец" с пробегом в 17 км

Этот экземпляр находится в довольно приличном состоянии.

В Польше выставлен на продажу ЗАЗ-968М 1987 выпуска.

Соответствующее объявление появилось на AutoScout.

Этот экземпляр большую часть времени простоял в сухом отапливаемом гараже, а потому имеет довольно приличный вид. Также о длительном перерыв в езде "Запорожца" говорит и его пробег, равный 17 км.

Как на кузове, так и в салоне автомобиля, отсутствуют видимые дефекты. По словам продавца, все технические узлы автомобиля сохранились с завода и работают исправно. В объявлении указано, что машина оборудована 68-сильным мотором, однако ЗАЗ-968М никогда не комплектовали подобным агрегатом. Топовый мотор данной модификации "Запорожца" выдавал 50 лошадиных сил.

autoscout24.fr

Владелец утверждает, что его экземпляр является одним из наиболее хорошо сохранившихся "Запорожцев" в Европе.

Что касается стоимости, то за это раритетный экземпляр продавец хочет получить 17 тысяч евро. Интересно, что в 2017 этот "Запорожец" уже выставляли на продажу, однако тогда за него просили бешеные 60 тысяч евро.

Ранее рассказывалось о том, что три "Запорожца" поедут представлять Украину на престижном ралли в Монте-Карло.

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