В Польше за 20 тысяч долларов продают "Жигули" с мизерным пробегом

В Польше за 20 тысяч долларов продают "Жигули" с мизерным пробегом

Модель сохранилась в достаточно приличном состоянии.

В польском городе Лодзь был выставлен на продажу темно-синий ВАЗ-2106 1981 года выпуска.

Об этом сообщает Motor.

На кузове автомобиля, а также хромированных элементах нет следа эксплуатации. Салон 40-летней "шестерки" выполнен из комбинации кожзама и бежевой ткани. Кроме того, седан оснащен заводскими дисками и покрышками. На кузове автомобиля нет никакого намека на коррозию. В хорошем состоянии и хромированные детали. Резина у ВАЗ-2106 тоже еще с завода. Салон имеет довольно редкую отделку – это кожзаменитель, сочетающийся с тканью бежевого цвета. Передние сиденья прикрыты чехлами.

Этот автомобиль ВАЗ является настоящей капсулой времени, ведь за 40 лет он проехал всего 1070 километров. В течение этого времени машину держали в гараже, поэтому она отлично сохранилась и выглядит как новая. Все детали у ВАЗ-2106 родные.

motor.ru

По словам продавца, все технические агрегаты советской машины находятся в исправном состоянии. В движение седан приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 лошадиные силы. В паре с двигателем работает четырехступенчатая "механика".

Существенно удивляет цена, равная 20 тысячам долларов. Именно столько хотят получить за этот экземпляр "Жигули".

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