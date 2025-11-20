- Дата публикации
В Раде готовят изменения для пожилых водителей: что могут ввести уже скоро
В Украине предлагают ввести новые требования для водителей старше 65 лет, включая медицинские и психологические проверки.
Верховная Рада рассматривает законопроект, который может существенно изменить условия вождения авто для старших водителей. Инициатива направлена на усиление контроля состояния здоровья людей после определенного возраста, ведь статистика свидетельствует: аварийность среди пожилых водителей растет. Причины прогнозируемые – изменения реакции, ухудшение зрения и снижение когнитивных функций.
Об этом сообщает "Хвиля".
Как это работает в Европе
В Евросоюзе активизировалась разработка системы дополнительных проверок для людей после 65 лет. Некоторые страны уже обязывают водителей проходить ежегодные осмотры или тестирование ментальных способностей.
Эксперты дискутируют о формате. Врач Ингрид Деншель настаивает на индивидуальном подходе с учетом состояния здоровья каждого водителя. Эксперт по дорожной безопасности Зигфрид Брокманн считает обязательными проверки после 75 лет, а психолог Катя Шляйниц подчеркивает важность сочетания водительского стажа с регулярным медицинским контролем.
Что предусматривает украинский законопроект
Документ №8082 предлагает новые требования для водителей старше 65 лет:
обязательные медосмотры при продлении действия удостоверения;
психотестирование для оценки когнитивных функций;
более частые проверки для водителей в возрасте 70+ и 75+.
Сегодня украинское законодательство определяет минимальный возраст для получения прав — максимальных ограничений нет.
Что говорят эксперты и водители
Мнения в Украине разделились. Сторонники реформы считают, что это снизит количество ДТП. Противники опасаются, что пожилых людей будут просто дискриминировать по возрасту.
Сами водители старшего возраста признают: опыт — это преимущество, но регулярные медицинские проверки для всех участников движения были бы справедливы и полезны.
Напомним, у многих водителей старые удостоверения и техпаспорта до сих пор не отражаются в приложении Действие или в Кабинете водителя. Ранее мы объяснили, почему так происходит и обязательно ли обновлять документы.