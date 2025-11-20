В Раде готовят изменения для пожилых водителей: что могут ввести уже скоро

В Раде готовят изменения для пожилых водителей / © Фото из открытых источников

Верховная Рада рассматривает законопроект, который может существенно изменить условия вождения авто для старших водителей. Инициатива направлена на усиление контроля состояния здоровья людей после определенного возраста, ведь статистика свидетельствует: аварийность среди пожилых водителей растет. Причины прогнозируемые – изменения реакции, ухудшение зрения и снижение когнитивных функций.

Об этом сообщает "Хвиля".

Как это работает в Европе

В Евросоюзе активизировалась разработка системы дополнительных проверок для людей после 65 лет. Некоторые страны уже обязывают водителей проходить ежегодные осмотры или тестирование ментальных способностей.

Эксперты дискутируют о формате. Врач Ингрид Деншель настаивает на индивидуальном подходе с учетом состояния здоровья каждого водителя. Эксперт по дорожной безопасности Зигфрид Брокманн считает обязательными проверки после 75 лет, а психолог Катя Шляйниц подчеркивает важность сочетания водительского стажа с регулярным медицинским контролем.

Что предусматривает украинский законопроект

Документ №8082 предлагает новые требования для водителей старше 65 лет:

обязательные медосмотры при продлении действия удостоверения;

психотестирование для оценки когнитивных функций;

более частые проверки для водителей в возрасте 70+ и 75+.

Сегодня украинское законодательство определяет минимальный возраст для получения прав — максимальных ограничений нет.

Что говорят эксперты и водители

Мнения в Украине разделились. Сторонники реформы считают, что это снизит количество ДТП. Противники опасаются, что пожилых людей будут просто дискриминировать по возрасту.

Сами водители старшего возраста признают: опыт — это преимущество, но регулярные медицинские проверки для всех участников движения были бы справедливы и полезны.

