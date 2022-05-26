В России признали невозможность возрождения "Москвича"

Возобновление производства автомобилей на московском автозаводе возможно только посредством зарубежных партнеров.

Под брендом "Москвич" планируют собирать китайские электромобили. На это надеются власти города, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

По его словам, возродить марку "Москвич" решили потому, что боялись потерять одно из самых лучших автопредприятий в РФ после ухода Renault. Также он подчеркнул, что речь идет не о возобновлении выпуска подержанных моделей "Москвича", а о современных авто.

"Почему все решили, что мы будем выпускать старые модели "Москвича". Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили, но нам понадобятся международные партнеры", — пояснил Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что этим иностранным партнером, скорее всего, станет китайский концерн JAC. С ним ведутся переговоры и производство первой модели под маркой "Москвич" планируется наладить до конца года.

Выяснилось, что первым в производство планируют запустить бюджетный JAC Sehol E10X – миниатюрный четырехместный электрокар длиной всего 3,6 м. В Китае он стоит от 7 тысяч долларов. Автомобиль уже привезли для испытаний на КамАЗ, который является партнером в возрождении "Москвича".

Если с китайскими компаниями не удастся договориться, производство легковых автомобилей займется самостоятельно российский КамАЗ. В этом случае, выход нового "Москвича" придется долго ждать, поскольку КамАЗ сейчас не имеет ни одной сертифицированной модели.

Накануне стало известно, что французская группа Renault ушла из России. Заводы "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске, принадлежавшие французам, перешли в собственность российского правительства, а московский завод – в собственность мэрии города, сообщило Министерство промышленности и торговли РФ.

Renault получила шестилетний опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", если захочет вернуться.

Российский рынок был вторым по величине для Renault. В конце 2021 года компания оценивала свой бизнес в стране в $2,4 млрд. Около десятой части своей выручки французский автопроизводитель получил от продаж в России.

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