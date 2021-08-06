В Сети опубликовали видео, как модифицированная Tesla Model S Plaid проходит гоночный трек

Просматривая ролик, можно почувствовать себя за рулем электрокара.

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как Tesla Model S Plaid в модификации Unplugged Performance проходит гоночный трек Laguna Seca.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

За рулем автомобиля находился гонщик и журналист Рэнди Побст. На электрокаре ему удалось пройти трассу за 1 минуту 28 секунд, что превзошло рекорд Porsche 911 GT2 RS, ранее поставленный на этом треке.

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Model S Plaid благодаря Unplugged Performance получил ряд модификаций. В частности, теперь он имеет высокий задний спойлер, передний сплиттер, новые колеса и гладкие шины. Чтобы получить дополнительную производительность, электрическому седану также модернизировали подвеску и тормозные системы.

Видео с прохождением трека Tesla поражает из-за того, как электромобиль стремительно набирает скорость, выходя из поворотов, и как он прекрасно держится во время них с минимальными признаками недостаточной и избыточной поворачиваемости. Выглядит так, как будто ездить на высоких скоростях относительно легко.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, как разгоняется Tesla Model S Plaid, которая является самым быстрым серийным автомобилем в истории.

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