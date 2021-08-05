В Сети показали обновленную версию самой дешевой модели Suzuki

Представить ее планируют в августе 2021 года.

В Сети показали изображения рестайлинговой версии самой дешевой модели Suzuki — Celerio.

Об этом сообщает Rushlane.

Впервые в продажу компактный хэтчбек поступил в 2014 году, а в 2017-м прошел плановое обновление. Ему подправили внешность и пересмотрели оснащение. Теперь производитель подготовил новое поколение автомобиля, которое будет отвечать современным требованиям в сегменте.

Так, замаскированные тестовые образцы хэтчбека Suzuki Celerio второго поколения уже не раз встречались на дорогах, а в начале лета в Сеть выложили патентные изображения модели. Теперь же появились кадры товарного компакта без клочка камуфляжа: судя по всему, они были сделаны во время съемок для рекламы.

rushlane.com

Судя по снимкам, новый Celerio получил более округлые формы, агрессивные бамперы, модернизированную решетку радиатора и другую оптику. Ожидается, что он вырастет в размерах. Однако производитель пока не назвал габариты модели. Текущая версия хэтчбека достигает в длину 3 695 мм при колесной базе 2 425 мм. Высота и ширина составляют 1 600 и 1 560 мм соответственно. Объем багажника составляет 235 литров.

rushlane.com

Инсайдеры утверждают, что в оснащение войдет современная мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида и две подушки безопасности. Известно, что с изменением поколения модели переедет на новую платформу Suzuki Heartect и обзаведется расширенной моторной гаммой, которая будет включать 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 68 л.с. и 1,2-литровый агрегат К12 на 83 сил.

Полноценную премьеру Suzuki Celerio нового поколения ждут уже в августе 2021 года. Бывший компакт сегодня стоит от 465 700 рупий, что эквивалентно 169 тысячам грн. Сейчас основным рынком этой модели является Индия.

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