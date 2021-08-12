В Сети появились изображения обновленной версии популярной модели Chery за 5 тысяч долларов

Ее появление ожидается на рынке к концу 2021 года.

Китайский Минпром обнародовал фотографии обновленной версии дешевой модели — Chery QQ.

Об этом сообщает Autohome.

Появление патента в Министерстве промышленности означает, что автомобиль находится на финальной стадии и скоро появится в продаже. Именно это и подтверждается китайскими СМИ, которые утверждают, что заказы на машину будут принимать уже 24 августа.

Ранее этот автомобиль, который очень похож на Daewoo Matiz (он же Chevrolet Spark), пользовался бешеным спросом, в том числе и в Украине. Все благодаря приемлемому дизайну и достаточно бюджетной стоимости. Теперь, настал черед его обновления. Отмечается, что Chery QQ вернется на рынок в качестве электрокара.

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Так, с публикацией новых изображений становится понятно, что автомобиль получит еще и несколько видов персонализации. Например, новинку можно будет заказать с черной крышей, двумя версиями декоративной псевдорешотки радиатора, двумя вариантами задней декоративной панели на крышке багажника и двумя видами фар на выбор. Кроме того, теперь габариты новинки будут составлять: 2 980 мм - в длину, 1 496 мм - в ширину и 1637 мм - в высоту. Колесная база составляет 1 960 мм.

На родном рынке марки новый электромобиль появится до конца 2021 года. Прямым конкурентом QQ станет сравнимый ему по габаритам и ценнику Mini EV от SAIC-GM-Wuling, продажи которого постоянно растут. Стоимость электрического Chery QQ должна составлять около 5 тысяч долларов.

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