В Сети появилось видео, как автомобиль внезапно начал катиться с обрыва и из него выскакивает семья

Пассажирка передних сидений не смогла выйти из авто из-за ремней безопасности

В Сети выложили видео того, как семья выскакивает из автомобиля, когда тот начинает неожиданно катиться с обрыва.

Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в Китае на шоссе Дуку в районе Синьцзяне. Семья остановилась рядом с обрывом, чтобы насладиться живописным видом.

Мужчина, который был водителем, вышел из автомобиля первым, и с напитком подошел к пассажирам сзади. В этот момент автомобиль внезапно начал катиться вперед.

Водитель начал кричать и пытался остановить машину самостоятельно. Пассажиры сзади успели выйти из авто, но женщина, которая сидела впереди, не смогла вовремя отстегнуть ремень безопасности и осталась в авто.

Машина слетела с края обрыва и исчезла из виду. На последних кадрах показано, как остальные члены семьи с ужасом смотрят вниз, и к ним подбежали другие люди.

По данным Бюро по чрезвычайным ситуациям округа Хэцзин, пассажирка, которая не успела выйти из автомобиля, пережила падение, но получила тяжелые травмы бедра.

Спровоцировал ли инцидент неисправный ручной тормоз машины, пока неизвестно.

Family jump out of car rolling off a cliff but one has a lucky escape when she did not make it out in time pic.twitter.com/YxRDd4IExI — The Sun (@TheSun) August 5, 2021

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