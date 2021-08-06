В сети раскрыли вид нового кроссовер Lynk & Co, который она создала вместе с Volvo и Geely

В сети раскрыли вид нового кроссовер Lynk & Co, который она создала вместе с Volvo и Geely

Это обновленная версия модели 05, которая вышла в 2019 году.

Компания Lynk & Co, которая принадлежит Volvo и Geely, представила свой новый кроссовер 05+.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Этот автомобиль является более спортивной версией внедорожника 05, который представили в 2019 году. Чтобы новинка визуально отличалась, ее обработали эксклюзивной ярко зеленой краской.

Также внедорожник получил уникальные спортивные колеса, которые доступны в различных цветах, включая черный, который действительно придает ему агрессии. Тормозные суппорты тоже окрашены в ярко-зеленый цвет.

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Кроме того, Lynk & Co оснастила 05+ уникальным передним сплиттером, характерными боковыми юбками, новым задним бампером, диффузором и недвижимым спойлером. Все эти части изготовлены из настоящего углеродного волокна.

Изображения интерьера внедорожника еще не попали в сеть, но можно считать, что он также был обновлен некоторыми уникальными деталями.

Мощность 05+ обеспечивает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, как в стандартном 05. Однако Lynk & Co модифицировала его, и теперь он выдает 265 л.с. и 280 Нм крутящего момента.

В сочетании с двигателем работает восьмиступенчатая роботизированная коробка передач Aisin, которая передает мощность на все четыре колеса. Данные об ускорении не обнародовали, но, вероятно, его максимальная скорость 230 км/ч.

Ранее сообщалось, что 05+ дебютирует в Китае в ближайшее время, а к дилерам он попадет к концу 2021 года.

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