В Сети стало популярным видео с Tesla, которая на автопилоте привозит кофе: некоторые считают это фейком

В Сети стало популярным видео с Tesla, которая на автопилоте привозит кофе: некоторые считают это фейком

Электрокар можно вызвать через приложение, если он стоит рядом.

В Twitter стало популярным видео, в котором электрический автомобиль Tesla в режиме автопилота привозит людям кофе. Однако это считают постановкой.

Ролик, который уже набрал 38 тысяч просмотров, опубликовал пользователь Alvin Foo.

В видео к мужчине подъезжает автомобиль, из которого он забирает кофе и пакет. Затем показывается салон, в котором за рулем никто не сидит.

Coffee Delivery by #Tesla 's Autonomous Car in Dubai pic.twitter.com/hT0H6gZ5Ad — Alvin Foo (@alvinfoo) August 26, 2021

В то же время пользователи Reddit считают, что это постановочное видео. По их мнению, водитель успел выйти из машины, пока оператор снимал заднюю часть салона.

Другие написали, что авторы ролика использовали функцию Smart Summon, которая позволяет вызвать машину через мобильное приложение, если она недалеко расположена.

reddit

"Положите кофе на заднее сиденье. Припаркуйте машину за пределами экрана. Покажите случайное приложение. Используйте функцию вызова Tesla. Друг убегает куда-то за пределы экрана. Вытяните кофе с заднего сиденья, открыв дверь с помощью программы Tesla", — написал пользователь No_Tea_or_coffee.

Ранее сообщалось, что Сеть поразило видео, как автопилот Tesla спас нетрезвого водителя от возможной ДТП.

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