В Сети за рекордные 200 тысяч долларов продали уникальный седан Mitsubishi: в чем его особенность

В Сети за рекордные 200 тысяч долларов продали уникальный седан Mitsubishi: в чем его особенность

Всего таких автомобилей было выпущено в количестве 50 экземпляров.

На британском аукционе Silverstone Auctions состоялись торги, в ходе которых с молотка ушел редкий седан Mitsubishi Lancer Evolution 2000 года выпуска.

Об этом говорится на их официальном сайте.

Уникальность этого автомобиля заключается в том, что это один из 250 седанов специальной серии, приуроченной к победе Томми Мяккинена (известный финский гонщик, который считается одним из самых успешных в истории чемпионатов мира по ралли, прим.) в WRC с 1996 по 1999 годы ( четыре года подряд).

Такие Mitsubishi Lancer отличались особым красным цветом кузова, элементами гоночной ливрее на бортах, а также 17-дюймовыми белыми колесными дисками и развитым задним антикрылом. Кроме того, спорткары оснащали другими бамперами, перенастроенной подвеской, а также двигателем с доработанной системой наддува.

silverstoneauctions.com

Кроме того, выставленная на продажу модель окрашена в цвет Passion Red. Таких выпустили всего 50 единиц. По словам продавца, этот Mitsubishi за 21 год эксплуатации прошел всего 18 тысяч километров. Спорткар, который находится в идеальном состоянии, сохранил практически все заводские агрегаты. Исключением стала лишь выхлопная система, которую последний владелец заменил несколько лет назад.

Специальный Mitsubishi Lancer Evolution оснащался 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 276 л.с. и 373 Нм. Агрегат сочетался с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный. Для ускорения 0-100 км/ч седану необходимо потратить 4,4 секунды.

silverstoneauctions.com

За лимитированную спецверсию этой модели в ходе торгов удалось выручить рекордные 146 250 фунтов стерлингов (202 899 долларов). В 2000 году, когда первые автомобили специальной серии сошли с конвейера, Mitsubishi просила за седан 45 735 долларов, что с учетом инфляции сейчас составляет 69 540 долларов. Иными словами, за все эти годы стоимость этого особого авто выросла втрое.

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