В Швеции могут ввести налог на авто с ДВС

В Швеции могут ввести налог на авто с ДВС

Зато будут стимулировать покупку экологического транспорта.

Министр окружающей среды Швеции Пер Болунд заявил, что в стране могут ввести налог на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает сайт "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Я очень хорошо понимаю тех, кто считает, что это дорого. Но мы видим, что влияние человеческой деятельности на климат все более заметно", — сказал Болунд.

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Он также отметил, что если не обращать внимание на изменения климата и продолжать пользоваться ископаемым топливом, для будущего будет только хуже.

В то же время в стране хотят увеличить премии на приобретение электромобилей и заложить в бюджет финансовые стимулы за использование велосипедов. Компаниям, которые предоставляют велосипеды своим работникам, даже обещают налоговые льготы.

К 2030 в Швеции запретят ввозить автомобили, которые ездят на бензине и дизеле. Зато в стране будут развивать инфраструктуру зарядных станций для электрических автомобилей.

Ранее сообщалось, что Великая Британия планирует запретить продажу новых грузовых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

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