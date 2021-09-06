В Швейцарии водитель за превышение скорости получила один из крупнейших штрафов в истории

В Швейцарии водитель за превышение скорости получила один из крупнейших штрафов в истории

За эти деньги можно приобрести несколько премиальных авто.

В Швейцарии водитель должен оплатить один из крупнейших штрафов в истории.

По информации DividendWealth, автомобилистка была наказана за превышение скорости.

Отмечается, что гражданка страны, проживающего в Цюрихе, двигалась через коммуну Воллерау за рулем своего Range Rover со скоростью 93 км/ч — на 43 км/ч быстрее, чем было разрешено. Ее превышение скорости в населенном пункте зафиксировали камеры, и в итоге, правоохранители составили постановление.

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Поскольку в Швейцарии штрафы рассчитывается на основании дохода и имущества, а оценочное состояние указанной нарушительницы оценивается в 12 млн евро, суд постановил взыскать с женщины больше 370 тысяч евро. Миллионерша пожаловалась, и тогда размер штрафа уменьшили до 175 тысяч. Но поскольку до этого за ней числилось еще два правонарушения, то сумму штрафа все же увеличили — до 192 825 евро.

К слову, Швейцария — не единственная страна, где штрафы зависят от доходов и состояния. К таким, например, относится и Финляндия. В 2019 там местного водителя за превышение скорости на 40 км/ч оштрафовали на 120 тысяч евро, а другого водителя, который не остановился на пешеходном переходе, приговорили к выплате почти 78 тысяч евро.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, как контролировать скорость автомобиля и не получить "письмо счастья" за превышение.

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