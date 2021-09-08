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В США аферист упал под колеса Tesla и заявил, что его сбили: камера машины показала, что он инсценировал это

В США аферист упал под колеса Tesla и заявил, что его сбили: камера машины показала, что он инсценировал это

Associated Press

На видео видно, как мужчина намеренно падает позади электрокара.

В американском штате Луизиана аферист намеренно упал под колеса Tesla и заявил, что его сбили. Однако камера электрокара зафиксировала, что он инсценировал инцидент.

Об этом сообщает сайт Fox News.

Это произошло в пятницу, 3 сентября. 47-летний Артур Бейтс позвонил в полицию и заявил, что получил ранения в результате попытки умышленного убийства. Он сказал, что водитель Tesla наехал на него на парковке.

Мужчина пожаловался на травмы спины, ног и шеи, поэтому на место происшествия вызвали машину скорой помощи.

Водитель электрокара заявил, что Бейтс намеренно прыгнул сзади его автомобиля и инсценировал аварию.

На видеозаписи с Tesla видно, как мужчина намеренно упал на землю возле машины. После этого водитель авто проверил его, но понял, что это мошенник, и уехал с места происшествия.

Аферист не знал, что электрокар записывает все, что снимают камеры. Когда полицейские пересмотрели видеозаписи, поняли, что Бейтс солгал и инсценировал инцидент. После этого его арестовали.

Впоследствии мужчина признал, что сфабриковал все, и сейчас за фейковый вызов и попытку создать чрезвычайную ситуацию ему грозит штраф от 100 до 1000 долларов или до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Украине набирает обороты новая автомобильная афера.

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