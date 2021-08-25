В США дочерняя компания Google начала тестирование своих беспилотных такси

В США дочерняя компания Google начала тестирование своих беспилотных такси

Waymo планируют запустить свою службу такси в течение трех лет.

Компания Waymo, принадлежащая Google, начала тестировать свои беспилотные автомобили в Сан-Франциско, США.

Об этом сообщает Reuters.

Для испытания машин привлекают местных жителей. Тестирование будет происходить в местности с холмами, троллейбусами, велосипедами и узкими улочками, что позволит оценить, как авто едет без водителя.

Также читайте Renault планирует соединить беспилотниками центр Парижа с аэропортом

Waymo использует полностью электрические внедорожники Jaguar I-PACE. Сначала они будут обслуживать жилые западные и южные части города. В водительском сиденье автомобилей будут находиться операторы, но они не будут управлять ими. Хотя это возможно в экстренной ситуации.

Для участия в тестировании может зарегистрироваться любой житель, и среди этих людей компания будет выбирать претендентов. Ожидается, что количество тестировщиков вырастет до нескольких сотен. Всем им компания запретит публично обсуждать поездки в их беспилотных авто.

Запуск полноценной службы беспилотных такси планируется через три года. Однако в Waymo надеются, что испытания машин позволит получить знания, которые позволят ускорить этот процесс.

Ранее сообщалось, что в китайском городе вывели на дороги полностью беспилотные такси.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку