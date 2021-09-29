В США Ford Bronco с девушкой и собакой сорвался с горы в 120-метровую пропасть

В США Ford Bronco с девушкой и собакой сорвался с горы в 120-метровую пропасть

Лишь чудом удалось избежать жертв.

Курьезный и одновременно очень опасный случай произошел на перевале "Черного медведя" в Колорадо, США.

О соответствующем инциденте стало известно от местного шерифа.

Там, две девушки вместе с собакой отправились в горы за рулем внедорожника Ford Bronco Sport. В какой-то момент они поняли, что свернули не туда и попытались развернуться в обратную сторону. Одна из них вышла из автомобиля, чтобы координировать действия. Не рассчитав габариты опасной трассы, водитель не справилась с управлением, пустив автомобиль с горы в 120-метровую пропасть.

В результате падения девушка вылетела через лобовое стекло машины, получив серьезные травмы. В Ford Bronco Sport оторвало двигатель, смятый практически весь кузов, а также выбило все окна. После приземления на автомобиле не осталось живого места. Не пострадала только собака, которая отделалась испугом.

facebook.com/sanmiguelcountysheriff

Добавим, что перевал "Черного медведя" в горах Колорадо считается одной из самых опасных трасс, куда не рекомендуется ехать без серьезного опыта и специально подготовленного внедорожника. Дорога длиной более 12 километров начинается на высоте 3 358 метров и достигает вершины примерно в четырех тысячах метрах над уровнем моря.

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