В США грузовик сдвинул эстакаду на два метра в уникальном ДТП

Движение по магистрали оказалось заблокированным.
Достаточно необычное ДТП произошло в американском штате Джорджия.
Об этом говорится на странице GDOT East Traffic в Twitter.
Грузовик с приподнятым кузовом полуприцепа не сумела вписаться в пролет под межштатной эстакадой и при ударе сдвинул конструкцию почти два метра.
Неизвестно, ехал ли грузовик с поднятым кузовом в течение всего пути или он по каким-то причинам поднялся во время движения. Прицеп восстановлению не подлежит, а тягач почти не пострадал — как и его водитель.
Что стало причиной инцидента — небрежность водителя или проблемы с фиксирующим устройством, — неизвестно. Движение по автомагистрали I-16 между городами Саванна и Мейкон оказалось полностью заблокированным.
Теперь эстакаду придется снести и построить заново — восстановить конструкцию уже невозможно. А пока движение по магистрали полностью закрыто в обоих направлениях — водителям приходится выполнять объезд длиной в несколько десятков километров.
Снести поврежденный участок эстакады планируют до 21 июля. На время работ движение наладят по одной полосе в каждую сторону.