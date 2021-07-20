В США грузовик сдвинул эстакаду на два метра в уникальном ДТП

В США грузовик сдвинул эстакаду на два метра в уникальном ДТП

Движение по магистрали оказалось заблокированным.

Достаточно необычное ДТП произошло в американском штате Джорджия.

Об этом говорится на странице GDOT East Traffic в Twitter.

Грузовик с приподнятым кузовом полуприцепа не сумела вписаться в пролет под межштатной эстакадой и при ударе сдвинул конструкцию почти два метра.

Неизвестно, ехал ли грузовик с поднятым кузовом в течение всего пути или он по каким-то причинам поднялся во время движения. Прицеп восстановлению не подлежит, а тягач почти не пострадал — как и его водитель.

Что стало причиной инцидента — небрежность водителя или проблемы с фиксирующим устройством, — неизвестно. Движение по автомагистрали I-16 между городами Саванна и Мейкон оказалось полностью заблокированным.

Теперь эстакаду придется снести и построить заново — восстановить конструкцию уже невозможно. А пока движение по магистрали полностью закрыто в обоих направлениях — водителям приходится выполнять объезд длиной в несколько десятков километров.

Снести поврежденный участок эстакады планируют до 21 июля. На время работ движение наладят по одной полосе в каждую сторону.

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