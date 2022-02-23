В США грузовик врезался в дом и разбил уникальную Lamborghini за миллион долларов

В США грузовик врезался в дом и разбил уникальную Lamborghini за миллион долларов

Также пострадали Bentley и Maybach.

В одном из самых престижных районов США Беверли-Хиллз произошла очень недешевая авария.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что грузовик ехал по узкой дороге, когда потерял тормоз и контроль, из-за чего оказался внутри имения "неназванного спортсмена" стоимостью 12 миллионов долларов.

Как следствие, он застрял под тентом дома и между двумя автомобилями, припаркованными в гараже на первом этаже: кастомным Lamborghini Aventador стоимостью 1 миллион долларов и Bentley, оба спорткара были раздавлены почти до неузнаваемости.

Одного этого было бы достаточно для отчаяния, но грузовик задел еще и Maybach, который стоял на подъезде. Этот автомобиль получил меньше повреждений и его удалось спасти – по крайней мере, он смог отъехать своим ходом, после того, как с него убрали грузовик.

Один из спасателей сообщил, что общая стоимость трех пострадавших в инциденте автомобилей оценивается в 1,5 миллиона долларов. Об общем ущербе не сообщается.