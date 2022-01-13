В США и Канаде назвали лучшие легковой автомобиль, пикап и кроссовер года

За победу с самого начала сражались 36 моделей.

В США и Канаде подвели итоги престижного конкурса North American Car (NACTOY) , где определили лучшие легковой автомобиль, пикап и кроссовер года.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Так, за победу в ежегодном конкурсе боролись 36 новых автомобилей. В список номинантов отобрали 23 новинки, а в финал вышли 9 моделей – по три в каждой номинации. Определяли победителей 50 автомобильных журналистов из США и Канады.

Интересно, что в этом году среди победителей конкурса нет электромобиля или гибрида. Все призеры оснащаются традиционными ДВС. Несмотря на все законодательные инициативы, американцы не готовы отказываться от двигателей внутреннего возгорания в пользу машин на электротяге.

Победителем в номинации "легковой автомобиль" в этом году стала японская Honda Civic нового поколения. Он набрал 241 балл от жюри. Популярной модели удалось опередить американский электромобиль Lucid Air (170 баллов), производство которого стартовало осенью прошлого года, а также немецкий Volkswagen Golf (89 баллов). Члены жюри отметили, что Civic – доступный автомобиль, сочетающий в себе все мыслимые положительные качества: комфорт, экономичность, надежность и удовольствие от вождения.

Кроссовером 2022 года в Северной Америке назван Ford Bronco (234 балла). Вместе с ним в финал вышли электрические Ioniq 5 (153 балла) и Genesis GV70 (113 баллов). Победы Bronco удостоился, помимо прочего, за богатый набор бортовой электроники, сравнимый с оснащением более дорогого Land Rover Defender.

А в любимой многими американцами категории пикапов титул "Truck of the Year" завоевала еще одна возрожденная модель – пикап Ford Maverick (277 баллов . С большим отрывом он сумел опередить в рейтинге электрический пикап Rivian R1T (126 баллов) и южнокорейский Hyundai Santa Cruz (97 баллов). Модель Ford похвалила за широкий список стандартного оборудования, удобство и невысокую стоимость, в то время как его соперники были названы слишком дорогими и недостаточно энергоэффективными.

Добавим, что в прошлом году тройка финалистов выглядела так: Hyundai Elantra, Ford Mustang Mach E и Ford F-150.