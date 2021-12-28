В США из-за ледяного дождя произошла безумная авария из 40 машин

В США из-за ледяного дождя произошла безумная авария из 40 машин

Только чудом в нем никто не пострадал.

Массовая автомобильная авария произошла в штате Висконсин, США.

По информации правоохранительных органов штата, событие произошло 23 декабря на магистрали I-94. Внезапно "зарядивший" ледяной дождь мгновенно превратил дорожное полотно в натуральный каток.

По сообщениям очевидцев, первую аварию вызвал грузовик, который влетел в отбойник, в результате чего стал поперек дороги. В процессе смены вектора тягач смял еще пару легковых машин. А потом вспыхнул. Дальше последовала цепная реакция.

facebook.com/WIStatePatrol

facebook.com/WIStatePatrol

Несмотря на ужасающие последствия, эта массовая авария лишь чудом обошлась без тяжелых травм и тем более жертв.

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