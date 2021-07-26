В США из-за пылевой бури произошло ДТП из 20 автомобилей, погибли семь человек

В США из-за пылевой бури произошло ДТП из 20 автомобилей, погибли семь человек

Еще трое находятся в критическом состоянии.

В американском штате Юта произошло масштабное смертельное ДТП.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что причиной аварии, в которой столкнулись сразу 20 автомобилей, стала плохая видимость из-за сильного ветра, который поднял в воздух тучи пыли и песка. Сам инцидент произошел в городе Кеноше.

Увы, но в этой ДТП не обошлось без летальных исходов. Сразу семь человек погибли в результате этой аварии, среди которых были и дети. Еще десять получили травмы различной степени тяжести, трое из которых сейчас находятся в критическом состоянии.

В результате ДТП на трассе, проходящей между штатами, приостановилось движение в южном направлении. Представители дорожного патруля Юты призвали помочь служащих из других городов. На место прибыло несколько машин скорой помощи, раненых перевозили в больницу и по воздуху.

Associated Press

Ранее рассказывалось о том, что в Юта супруги на сутки застряли в снегу из-за навигатора.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку