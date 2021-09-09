В США мастер создал настоящий Бэтмобиль: им можно ездить по обычным дорогам

В США мастер создал настоящий Бэтмобиль: им можно ездить по обычным дорогам

Автомобиль имеет шины высотой 42 дюйма.

Американский эксперт по робототехнике и мастер Марк Ирвин построил настоящий Бэтмобиль Tumbler, как в фильме "Темный Рыцарь" с Кристианом Бэйлом в главной роли.

Об этом сообщили на YouTube-канале The Stradman.

Ирвин начал строить автомобиль девять лет назад, но впоследствии отложил проект до момента, когда к нему присоединился фанат Lamborghini, известный под именем Lambo Jesus. Ранее они вместе создали багги для гольфа в стиле Tumbler.

Это уже не первый раз кто-то создает Бэтмобиль. Ранее некоторые умельцы показывали различные прототипы, но Ирвин сделал такой, какой, по его мнению, может ездить на дорогах общего пользования.

Однако его Tumbler еще не полностью готов, хотя и им уже можно управлять. Его еще нужно покрасить и доработать некоторые детали. Однако то, что готово уже, дает четкое представление об авто.

Этот Бэтмобиль имеет 2591 мм в ширину и оснащен шестью колесами, четыре из которых расположены сзади и оснащены шинами высотой 42 дюйма. В него также установлен 5,9-литровый V8, построенный и настроенный "как старый мотор NASCAR".

Попасть внутрь можно через окно. Уже там автор видео рассказал, что Tumbler очень прост в управлении.

Ранее сообщалось, что украинский Бэтмобиль ездит по дорогам Монако.

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