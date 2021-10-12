В США на аукционе за 345 000 долларов продают сгоревший Bugatti Chiron

От пожара пострадала только часть авто, но большинство проблем может быть внутри.

В США на сайте Copart долларов продают сгоревший Bugatti Chiron 2019 года.

Об этом сообщается на сайте аукциона.

У автомобиля от пламени пострадало левое крыло и передний багажный отсек. Кроме того, его салон покрыт пылью или каким-то средством против пожара.

copart.com

Также читайте Во сколько обойдется владение гиперкара Bugatti Chiron: названа сумасшедшая сумма

Внешне остальная часть машины, похоже, находится в хорошем состоянии, но, вероятно, от огня могли повредиться электрические системы модели. Учитывая это все, ее ремонт может стоить очень дорого.

Хотя для тех, кто мечтает приобрести Bugatti, но имеет много денег, это может быть прекрасная возможность. Новым Chiron стоит несколько миллионов долларов, а этот можно купить за 345 000 долларов. Дата аукциона пока не объявлена.

Гиперкар оснащен 16-цилиндровым 8,0-литровым двигателем, который выдает более 1400 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. До "сотни" он разгоняется за 2,4 секунды, а его максимальная скорость 420 км/ч, хотя она ограничена до 380 км.

Ранее сообщалось, что Bugatti выпустила лимитированную версию гиперкара Chiron, который способен разгоняться до 500 км/ч.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку