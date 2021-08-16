В США начали официальное расследование автопилота Tesla после ряда аварий

Органы безопасности будут изучать работу технологии.

Регулирующие органы безопасности США начали официальное расследование по автопилоту Tesla после ряда серьезных аварий, когда электромобили врезались в автомобили экстренных служб.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) утверждает, что выявило 11 аварий с участием автомобилей Tesla и припаркованных автомобилей экстренных служб. По данным NHTSA, с января 2018 года эти 11 аварий привели к 17 травмам и одной смерти.

Поэтому управление безопасности начало предварительную оценку автопилота Tesla в моделях 3, S, X и Y, построенных в период с 2014 по 2021 год. По данным Reuters, это означает, что под расследование попадут около 765 000 машин.

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Вопреки тому, что из-за названия «Автопилот» считается, что автомобиль полностью управляет собой самостоятельно, это далеко не так. На самом деле это адаптивная система круиз-контроля с некоторыми возможностями самоуправления. Ожидается, что водитель должен оставаться готовым взять автомобиль под контроль.

Согласно данным NHTSA, большинство из 11 ДТП произошли ночью, но электрокары не реагировали на огни автомобилей экстренных служб, подсвеченные элементы и дорожные конусы.

Чтобы понять, почему произошли эти ДТП, управление безопасности оценит, как технологии заставляют водителя взять управление под контроль во время работы автопилота.

Это не первый случай, когда NHTSA начинает расследование по Tesla после смертельных аварий. В июне управления безопасности объявило, что направило следователей для проверки 30 аварий Tesla с 2016 года, в результате которых погибли 10 человек, и где, как подозревалось, работали средства помощи водителям.

Ранее сообщалось, что Tesla попала под шквал критики за тестирование обновленной версии автопилота.

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