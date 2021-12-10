В США нашли эксклюзивную коллекцию с сотнями редких Ford Mustang и Shelby Cobra: видео

Они все имеют идеальное состояние.

Необычную автомобильную коллекцию удалось собрать жителю американского города Хьюстон, штат Техас, Гэри Томасу.

Об этом сообщает AutoEvolution.

Отмечается, что Томас собрал редкие и драгоценные машины одного бренда — Ford и Shelby, который базируется именно на американском автопроизводителе.

Так, в эксклюзивной коллекции мужчины можно найти не только Mustang и Cobra. На самом деле в ней есть автомобили Ford, изготовленные с 1930 по 2020 годы. В гараже находятся Ford Thunderbird, Shelby Cobra, Model B 1930-х годов и последний суперкар GT. Но по количеству экземпляров доминируют разные высокопроизводительные версии Mustang, изготовленные с 1965 по 1970 годы. В частности, здесь присутствует не менее 15 пони породы Shelby. Среди них есть исключительные и редкие экземпляры. GT350 и GT500 образца 1966-1970 годов, включая купе и кабриолет, а также модели KR. Также на реставрации находится пара версий GT350 Hertz.

Кроме Shelby, он также владеет большим количеством Mustang 1969 и 1970 годов в версиях Cobra Jet, Mach 1 и Boss. Практически каждый Mustang, который Ford представил после того, как Кэрролл Шелби прекратил выпуск GT.

Томас коллекционирует Ford более 40 лет, поэтому не удивительно, что ему нужно помещение площадью более тысячи квадратных метров, чтобы хранить все автомобили. И это еще не вся коллекция, а всего две сотни машин в идеальном состоянии. Еще около сотни машин находятся в Восточном Техасе, в ожидании своей очереди реставрации.

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