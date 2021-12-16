В США нашли "кладбище" с десятками легендарных желтых такси: фото

Они ни разу так и не выехали на дорогу.

Необычную находку удалось найти в одном из лесов Нью-Йорка.

Американский фотограф Грег Мартуччи опубликовал в социальной сети Facebook серию фотографий полуразобранных желтых такси компании MetroKing.

MetroKing была известна своими культовыми желтыми машинами Checker Cab, которые стали одним из символов Нью-Йорка. Легендарные автомобили перевозили жителей города и туристов много лет. Однако в 2009 году фирма обанкротилась, после чего все перспективные разработки канули в небытие.

Одним из проектов компании были модифицированные пикапы Chevrolet Colorado. Для работы на службе такси специалисты перерабатывали грузовой отсек модели в пассажирскую кабину. Такие автомобили могли перевозить до шести человек, а также были приспособлены для транспортировки людей с ограниченными возможностями.

У многих автомобилей не успели выкрасить пассажирские кабины, а у некоторых моделей детали находятся в заводских упаковках. Среди недостроенных машин можно заметить готовый прототип Chevrolet S10, который американские специалисты успели закончить.

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