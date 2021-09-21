В США настойчивость водителя Tesla спасла владельца BMW, который сгорел: видео

В США настойчивость водителя Tesla спасла владельца BMW, который сгорел: видео

Он догонял его и сигналил, чтобы сообщить о пожаре в автомобиле.

В Сети опубликовали видео, в котором показано, как водитель Tesla Model Y спас владельца BMW X1.

Ролик распространил YouTube-канал Wham Baam Teslacam.

Случай произошел в американском штате Нью-Джерси. Его удалось полностью снять на видео благодаря системе TeslaCam.

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На кадрах показано, как Tesla подъезжает к светофору позади серого BMW X1. После того, как последний повернул направо, из-под него начал выходить дым.

Почему-то водитель немецкого внедорожника не заметил дым за спиной и продолжил двигаться. Это заставило владельца Model Y догнать BMW, чтобы сообщить водителю, что его машина горит.

Владелец электрокара сигналил несколько раз, чтобы привлечь внимание водителя X1. Когда последний обратил на это внимание на светофоре, открыл окно, и ему сказали: "Ваша машина горит!".

Он вышел из автомобиля и через несколько минут пламя, что горело под BMW, охватило весь автомобиль.

Ранее сообщалось, что во Флориде Tesla Model 3 на автопилоте влетела в дерево и загорелась.

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