В США настойчивость водителя Tesla спасла владельца BMW, который сгорел: видео

Он догонял его и сигналил, чтобы сообщить о пожаре в автомобиле.
В Сети опубликовали видео, в котором показано, как водитель Tesla Model Y спас владельца BMW X1.
Ролик распространил YouTube-канал Wham Baam Teslacam.
Случай произошел в американском штате Нью-Джерси. Его удалось полностью снять на видео благодаря системе TeslaCam.
На кадрах показано, как Tesla подъезжает к светофору позади серого BMW X1. После того, как последний повернул направо, из-под него начал выходить дым.
Почему-то водитель немецкого внедорожника не заметил дым за спиной и продолжил двигаться. Это заставило владельца Model Y догнать BMW, чтобы сообщить водителю, что его машина горит.
Владелец электрокара сигналил несколько раз, чтобы привлечь внимание водителя X1. Когда последний обратил на это внимание на светофоре, открыл окно, и ему сказали: "Ваша машина горит!".
Он вышел из автомобиля и через несколько минут пламя, что горело под BMW, охватило весь автомобиль.
Ранее сообщалось, что во Флориде Tesla Model 3 на автопилоте влетела в дерево и загорелась.