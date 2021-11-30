В США обнаружили десяток заброшенных культовых ретроавтомобилей: видео

Это модели 60–70 годов.

В американском штате Вашингтон обнаружили целую коллекцию заброшенных ретроавтомобилей.

Автомобили действительно ценны и некоторые из них – настоящие раритеты. В частности, обнаружено два Plymouth GTX в редкой заряженной версии с 7,2-литровым 375-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Ценными являются Pontiac GTO 1970 в лимитированной серии The Judge с 6,6-литровым V8 на 370 л. с. и 335-сильный Dodge Challenger R/T, передает Фокус.

Несмотря на это, они никому не нужны, ведь пылятся в старом сарае посреди леса.

Кроме того, на фото и видео можно узнать два Chevrolet Camaro и Chevelle, Ford Mustang 1968 года и универсал Chevrolet Bel Air Nomad 1957 года. Даже утилитарный фургон Ford F-100 сейчас ценится коллекционерами.

Автомобили покрыты слоем пыли и далеко не в лучшем состоянии – все они нуждаются в реставрации. Впрочем, запчасти к этим моделям найти несложно, а после восстановления масл-кары, наверное, продадут за немалые деньги.

Раньше рассказывалось об этом. что в Германии обнаружили уникальную коллекцию раритетных автомобилей.