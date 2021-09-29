В США обнаружили "кладбище" новых автомобилей Chevrolet

Совсем недавно они сошли с конвейеров.

Мировой автопроизводитель General Motors испытывает серьезную нехватку чипов для электронных систем автомобилей.

Как сообщает Autoevolution, GM выставил в поле города Флинт штата Мичиган только произведенные пикапы Chevrolet. Все дело в том, что компания продолжает выпускать машины, но просто не может установить на них чипы.

Глобальный дефицит полупроводников заставил многих производителей приостановить производство. В числе таких — Nissan, Toyota, Skoda ... Однако марка Chevrolet и ее материнский концерн General Motors решили не вдаваться в такие непопулярные меры и продолжить работу предприятий.

Отмечается, что в настоящее время сотни новеньких машин стоят "мертвым грузом" и не могут ездить. Сколько они будут ждать запчасти из дефицитными чипами, неизвестно. Судя по фото, большая часть машин — это пикапы Silverado.

autoevolution.com

"Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать производство востребованной продукции такой, как пикапы, в условиях ограниченных мощностей. Было принято решение собирать автомобили без определенных модулей, которые будут устанавливаться в кратчайшие сроки в случае появления полупроводников", — сообщили в концерне General Motors.

Компания надеется, что когда подвезут полупроводники, специалисты установят их в эти автомобили и пикапы поедут в автосалоны. Но кризис с микрочипами усиливается, а завод уже выпустил так много машин, что они не помещаются на заводских складах, ведь мощность завода — тысячу автомобилей в сутки.

Ранее рассказывалось о том, что в США под открытым небом обнаружили невероятную коллекцию из 800 брошенных классических автомобилей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку