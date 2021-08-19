В США обнаружили проблему в почти полсотни тысяч автомобилей четырех премиальных брендов

В США обнаружили проблему в почти полсотни тысяч автомобилей четырех премиальных брендов

Эти экземпляры машин вынуждены будут отправиться в сервисные центры.

В США проведут отзывную кампанию 45 500 автомобилей Volkswagen, Bentley, Audi и Porsche.

Отмечается, что Национальная администрация дорожного транспорта и безопасности (NHTSA) отозвала целый список Audi и Porsche, а также несколько экземпляров Bentley Bentayga и Volkswagen ID.4. Проблема — ремни безопасности пассажира или средние задние ремни безопасности.

В частности, автоматические устройства с втягивающей блокировкой могут отключаться преждевременно и, таким образом, препятствовать нормальной работе системы, которая удерживает детей. Компоненты были изготовлены шведским поставщиком в период с 26 октября 2020 по 27 января 2021 года.

Хорошая новость заключается в том, что у официальных лиц есть основания полагать, что на самом деле проблема коснулась очень небольшого количества единиц. Однако общее количество отзывных моделей, существенное. Таким образом, кроме Bentayga и ID.4, специалисты также хотят рассмотреть в общей сложности 26 моделей Audi, в основном модели 2021 года и семь Porsche, включая 911 и Taycan. В материалах отзыва не указывается никаких травм, связанных с этой проблемой.

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Пострадавшим владельцам вскоре будет предложено доставить свои автомобили в свои представительства, где технический специалист осмотрит поврежденные ремни безопасности в заранее определенных местах для сидения. Ремень безопасности будет заменен бесплатно, если это будет признано необходимым.

После тщательного изучения вопроса сотрудники службы безопасности VW пришли к выводу, что пассажирам не угрожает непосредственная опасность, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Отзыв должен начаться в ближайшее время, но конкретная дата не была объявлена.

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