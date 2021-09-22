В США обнаружили самую большую коллекцию 100-летних Ford в заброшенном сарае: видео

Некоторые экземпляры сохранились в приличном состоянии.

Невероятную находку удалось отыскать в одном из заброшенных сараев на юге Калифорнии.

Ею стала самая большая коллекция автомобилей Ford, выпущенных в первой половине XX века, передает Motor.

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На опубликованных кадрах отразили около пяти десятков автомобилей Ford Model A, Model T и несколько экземпляров Model B, которые американская компания выпускала до 1930-х годов прошлого века. В сарае обнаружили двух и четырехдверные пассажирские версии, кабриолеты, а также грузовые и коммерческие модификации. Представленные модели пользовались огромной популярностью в первой половине XX века.

Несмотря на солидный возраст, большинство машин находятся в прекрасном состоянии. Некоторые автомобили и вовсе выглядят так, будто недавно сошли с конвейера. В то же время почти все модели сохранили старинные номерные знаки. Не исключено, что владелец транспортных средств постепенно реставрирует свою коллекцию, предоставляя раритетным Ford первоначальный вид.

Где находится удивительная подборка автомобилей, и кто является ее хозяином, остается загадкой. Известно лишь то, что владелец не собирается расставаться со своими машинами.

Ранее рассказывалось о том, что в Лондоне нашли "кладбище" с десятками уникальных автомобилей.

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