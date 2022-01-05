В США огонь уничтожил редкий 32-летний хэтчбек Ford

Всего таких было собрано семь экземпляров.

Очень редкий хэтчбек Ford Shogun сгорел в гараже во время большого лесного пожара в Колорадо (США).

Об этом сообщает Jalopnik.

Отмечается, что Ford Shogun был выпущен в 1990 году механиком Чаком Бэком и гонщиком Риком Тайтусом. Всего им удалось собрать семь экземпляров машины. Судя по снимкам, огонь полностью уничтожил автомобиль. Сам владелец машины был эвакуирован с места инцидента спасателями.

Машину построили на базе самой маленькой модели Ford – Festiva. Автомобиль оснастили шестицилиндровым двигателем от спортивного седана Ford Taurus SHO мощностью 220 лошадиных сил. С таким двигателем хэтчбек Ford Shogun может разогнаться до 250 км/ч. Разгон до "сотни" занимает у машины не больше пяти секунд. Агрегат работает вместе с пятиступенчатой ручной коробкой.

В 90-х годах цена на Ford Shogun составляла около 48 тысяч долларов. Одним из владельцев спортивного хэтчбека является знаменитый комик Джей Лено.

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