В США под открытым небом обнаружили коллекцию заброшенных Porsche: фото

Здесь находятся автомобили разных годов выпуска.

В штате Калифорния, США, удалось обнаружить уникальную автомобильную находку.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, житель Стив Роудс опубликовал в социальной сети Facebook фотографии старых Porsche 928, которые обнаружил на закрытой территории местной пустыни. Владелец спорткаров, которые представлены в количестве 13 экземпляров, несколько лет свозил сюда автомобили, однако со временем потерял к ним интерес.

В коллекции можно увидеть автомобили различных годов выпуска. Большинство автомобилей покрыты ржавчиной, а их техническое состояние оставляет желать лучшего. Однако сухой климат Южной Калифорнии и оцинкованные кузова не позволили машинам прийти в полную негодность.

carscoops.com

По словам Роудса, владелец коллекции Porsche несколько лет свозил спорткары на частную территорию своего знакомого. По неизвестным причинам хозяин автомобилей потерял интерес к своим машинам, оставив модели "погибать" под солнцем. Несмотря на это, расставаться со спорткарами владелец не планирует.

Скорее всего, коллекционные автомобили пополнят список американских автомобильных "кладбищ".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку