В США под открытым небом обнаружили невероятную коллекцию из 800 брошенных классических автомобилей

Они были изготовлены в 1920-60-х годах.

В пригороде Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк, США), обнаружили коллекцию старинных и одновременно классических автомобилей.

Это кладбище авто принадлежит Дэйву Раппу, который раньше занимался автомобильным бизнесом. Этот парень купил 120 гектаров земли на двух фермах около 25-30 лет назад и начал заполнять их автомобилями, воткнув туда в результате около 800 экземпляров, передает Carakoom.

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Большая часть коллекции — автомобили, произведенные с 1920-х до 1960-х годов. Практически все автомобили хранятся на улице, но некоторые ценные экземпляры и запчасти размещены в помещении на ферме.

В результате, автомобили сильно проржавели и буквально превратились в металлолом. Некоторые из них поросли травой и покрылись мхом. Так что восстановлению они уже не подлежат.

Хорошо, что самые ценные экземпляры Рэпп спрятал в закрытое помещение на ферме, расположенной рядом. Возможно их еще удастся продать с аукциона за приличную сумму.

Ранее уникальную коллекцию классических автомобилей обнаружили подростки в Бразилии.

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