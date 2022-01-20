В США поездка на такси в полтора километра обошлась женщине в 10 тысяч долларов

В США поездка на такси в полтора километра обошлась женщине в 10 тысяч долларов

Она ехала всего 11 минут.

Весьма необычный инцидент произошел с женщиной в Сан-Франциско во время поездки в такси.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, происшествие на "желтом" автомобиле длилось всего 11 минут. Впрочем, это время обошлось пассажирке в сумасшедшие 9 875 долларов. Интересно, что расстояние, которое проехала она, составляет всего полтора километра.

Пассажирка – Маргарита Беккер, утверждает, что при расчете за поездку по карте устройство для считывания в такси не работало. Таксомоторная компания, услугами которой пользовалась женщина, позволяет водителю использовать личное устройство такого типа для расчета. Здесь все и случилось. Намеренно или случайно, водитель указал, вместо 9,87 долларов, в 1000 раз большую сумму, передает Auto24.

Пассажирка заметила четырехзначную цифру только в конце месяца, когда получила от банка выписку по своему счету. Увидев сумму в размере 9875 долларов (282 тысячи гривен), Беккер сразу поняла, что произошла ошибка и обратилась в банк, чтобы подать иск о мошенничестве.

Правоохранители сообщили Беккер, что продавец услуги (то есть водитель такси) сказал, что транзакция была законной и имеет подписанную ею квитанцию, хотя подпись на ней не совпадала с подписью в ее водительском удостоверении. Беккер также обратилась в службу такси, которой пользовалась, где согласились с тем, что счет был ошибочным. Однако водитель такси уволился с работы через неделю, после поездки, о которой идет речь. Ситуация зашла в тупик, но Беккер продолжила бороться и заручилась поддержкой местных СМИ. Наконец, после более чем трех месяцев борьбы, банк решил дело в пользу Беккера 9865 долларов оставшихся при ней.

Женщина говорит, что теперь просит бумажную квитанцию, куда бы ни попала, и обязана своей настойчивости, с которой добилась положительного результата.