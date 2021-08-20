В США показали 30-летнюю Honda, которая имеет 1,6 млн км пробега

Она все еще имеет оригинальный двигатель и коробку передач.

В американском штате Флорида дилер автомобилей Tampa Honda показал Honda CRX Si 1991 года, которая имеет 1,6 километра пробега.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Впервые автомобиль показали в 2015 году. Тогда дилер опубликовал фотографию на своей странице в Facebook и заявил, что автомобиль проехал 1 002 473 мили. Это ровно 1 613 324 километра. После того автомобиль проехал еще одну милю, о чем свидетельствует зеленая наклейка на его лобовом стекле.

Такое расстояние, которое эквивалентно двум путешествиям от Земли до Луны и обратно, автомобиль смог преодолеть благодаря соблюдению графика технического обслуживания. Регулярная замена масла и тщательная проверка компонентов позволила продлить срок его службы.

Машина все еще имеет свой оригинальный интерьер, но предыдущий владелец перекрасил внешний вид примерно восемь-девять лет назад.

Также авто все еще имеет оригинальный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель D16A6, который выдавал 110 лошадиных сил и 136 Нм крутящего момента, и пятиступенчатую механическую коробку передач.

Продавать эту Honda CRX Si 1991 года дилер не собирается. Вместо этого она должна напомнить, что не стоит избавляться от автомобиля только потому, что он имеет большой пробег.

Ранее сообщалось, что суперкар McLaren с мизерным пробегом продали на аукционе за рекордные 20 млн долларов.

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