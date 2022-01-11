В США продали подержанный внедорожник Toyota дороже нового Corvette: сумма изрядно удивляет

Автомобиль преодолел 101 км и сменил уже троих владельцев.

В США продали подержанный внедорожник Toyota FJ Cruiser 2014 года выпуска.

Об этом сообщает Motor1.

Отмечается, этот экземпляр имеет пробег в 101 км, однако уже успел сменить троих владельцев. Интересно, что внедорожник Toyota FJ Cruiser сняли с производства во второй половине 2017 года, однако он продавался только в Японии и на Ближнем Востоке, ведь в другие страны его перестали поставлять еще раньше. Внедорожники FJ Cruiser до сих пор доступны к заказу на официальном сайте Toyota в ОАЭ.

bringatrailer.com

И кузов, и салон выглядят совершенно новыми, а базы данных подтверждают бережное хранение и регулярное техническое обслуживание. Комплектация богата на 2014 год: есть круиз-контроль, стереосистема с DVD-чейнджером, электронное зеркало заднего вида и кожаный руль. Техническая начинка стандартная: под капотом атмосферный 263-сильный (367 Нм) бензиновый 4,0-литровый V6 1GR-FE, сочетающийся с 5-ступенчатым "автоматом", подключаемым полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой.

bringatrailer.com

Особенность этого экземпляра FJ Cruiser – заводской пакет с амортизаторами Bilstein, электронноуправляемым задним дифференциалом, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье, датчиком положения кузова и встроенным компасом.

По информации аукционного дома Bring a Trailer, Toyota FJ Cruiser отдали 81 500 долларов. В США за такие деньги можно купить новый Corvette C8 (от 62 200 долларов), BMW M4 Coupe (от 71 800 долларов) или два пикапа Toyota Tundra (от 36 000 долларов).

Напомним, что Toyota FJ Cruiser представили в 2005 году. Рамный внедорожник построили на платформе Toyota Land Cruiser Prado и оснастили 4,0-литровым V6, развивавшимся в разные годы 240-260 л.с. Дизайн выдержали вроде классического Toyota Land Cruiser FJ40 70-х годов.