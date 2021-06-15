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В США продают 16 заброшенных Range Rover: их общая стоимость удивляет

В США продают 16 заброшенных Range Rover: их общая стоимость удивляет

ebay

Их нужно покупать вместе.

Довольно интересную находку обнаружили в американском штате Нью-Джерси.

Так, под открытым небом нашли 16 заброшенных внедорожников Range Rover. Интересно, что все эти экземпляры продаются на eBay.

Отмечается, эти транспортные средства уже не способны покорять дороги, ведь они находятся в нерабочем состоянии — машины заржавели и покрылись мхом, а некоторые и вовсе подлежат утилизации. Кроме того, из них торчат провода, разбитые стекла, отсутствуют кузовные детали. Видно, что машины простояли здесь не один год.

© ebay
ebay

Интересно, что приобрести Range Rover отдельно не получится. Владелец свалки готов их продать только одним лотом, который оценил в 73 тысячи долларов — как за современный, но подержанный Range Rover. В описании не указаны сведения об автомобилях.

Интерес вызывает версия с длинной колесной базой County LWB, которая оснащена 4,2-литровым двигателем Rover V8. Вот только в рабочем ли состоянии этот внедорожник — неизвестно.

© ebay
ebay

Ранее рассказывалось о том, что в Нидерландах обнаружили сарай с уникальными Range Rover.