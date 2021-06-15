В США продают 16 заброшенных Range Rover: их общая стоимость удивляет

Их нужно покупать вместе.

Довольно интересную находку обнаружили в американском штате Нью-Джерси.

Так, под открытым небом нашли 16 заброшенных внедорожников Range Rover. Интересно, что все эти экземпляры продаются на eBay.

Отмечается, эти транспортные средства уже не способны покорять дороги, ведь они находятся в нерабочем состоянии — машины заржавели и покрылись мхом, а некоторые и вовсе подлежат утилизации. Кроме того, из них торчат провода, разбитые стекла, отсутствуют кузовные детали. Видно, что машины простояли здесь не один год.

ebay

Интересно, что приобрести Range Rover отдельно не получится. Владелец свалки готов их продать только одним лотом, который оценил в 73 тысячи долларов — как за современный, но подержанный Range Rover. В описании не указаны сведения об автомобилях.

Интерес вызывает версия с длинной колесной базой County LWB, которая оснащена 4,2-литровым двигателем Rover V8. Вот только в рабочем ли состоянии этот внедорожник — неизвестно.

ebay

Ранее рассказывалось о том, что в Нидерландах обнаружили сарай с уникальными Range Rover.

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