В США продают уникальный автомобиль-амфибию за 40 тысяч долларов

В США продают уникальный автомобиль-амфибию за 40 тысяч долларов

Amphicar 770 на дороге разгоняется до 112 км/ч, а в воде — до 11 км.

В США выставили на аукцион автомобиль-амфибию Amphicar 770 1961 года.

Об сообщает сайт Carscoops.

Отмечается, что транспортное средство в прекрасном состоянии, но новому владельцу возможно придется проверить его водонепроницаемость. По оценкам, его продадут за 40-50 тысяч долларов.

Этот Amphicar 770 создал немецкий промышленный дизайнер Ганс Триппель, который с 1930-х годов строил транспортные средства-амфибии. Он создал Trippel SG6 Schwimmwagen, который использовался немецкими войсками во время Второй мировой войны.

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Создатель автомобиля надеялся, что он станет очень популярным в США, поэтому сделал для него соответствующий дизайн, который должен был понравиться американцам. Это особенно видно по его плавникам и хромированной задней части.

В амфибию был установлен четырехцилиндровый двигатель Triumph объемом 1147 куб.см, развивающий 47 л.с. Он приводит в движение задние колеса через четырехступенчатую коробку передач для езды на дороге, а в воде работают два винта.

Название 770 происходит от способности Amphicar разгонять 7 миль/ч (11 км/ч) на воде и 70 миль/ч (112 км/ч) на суше, а это значит, что это была слабенькая как машина, так и лодка.

Это отразилось на продажах, которых между 1961 и 1968 годами было всего 4000, хотя производитель надеялся на 20 000. Сейчас эти автомобили уже стали коллекционными.

Ранее сообщалось, что украинцы разработали первый в мире электромобиль-амфибию для военных.

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