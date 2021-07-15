В США прямо посреди дороги взорвался бензовоз с 52 тоннами топлива: видео

Водитель этого транспортного средства потерял управление.

В американском штате Мичиган произошло серьезное ДТП с участием бензовоза.

Об этом сообщает DailyMail.

Так, местная полиция опубликовала соответствующее видео с инцидентом, который произошел прямо посреди дороги. На нем видно, как бензовоз теряет управление, влетает в отбойник, а затем мгновенно вспыхивает.

Несмотря на то, что все произошло очень быстро, водителю удалось выбраться из транспортного средства. Он чудом остался жив, но без легких травм не обошлось.

На момент случившегося, в цистерне бензовоза было около 53 тысяч литров топлива. Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы потушить пожар. После этого еще несколько часов убирали место происшествия.

Пожар вызвал структурные повреждения дороги между штатами. В свою очередь Министерство транспорта Мичигана вынуждено было закрыть полосы движения на север и юг до тех пор, пока не будет произведен ремонт. Скорее всего, понадобится замена дорожного покрытия, которое огонь расплавил и привел в негодность.

Ранее рассказывалось о том, что на трассе Ровно-Сарны вспыхнул бензовоз с 20 тоннами топлива.

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