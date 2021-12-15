В США прямо с завода похитили четыре эксклюзивных Ford Mustang

Ситуация напоминала сюжет из фильма.

Весьма необычный инцидент произошел в Детройте, США.

Как сообщает Metro Detroit News, в минувшие выходные неизвестные пробрались на предприятие завода Ford и похитили четыре только что собранных Mustang Shelby GT500. Отмечается, что преступники действовали как в голливудских фильмах: первой машиной с разгона выбили ворота завода, другие поехали за ней.

По неизвестной причине видеозаписи преступления с камер наблюдения отсутствуют, а у полиции нет подозреваемых по делу. Два из четырех спорткаров уже удалось обнаружить — их бросили на трассе I-75. У заброшенных Ford Mustang никого не было. Один из них — это, наверное, тот, с помощью которого протаранили ворота завода, поскольку у него серьезно повреждена передняя часть.

У полиции уже есть версия по поводу того, почему угонщикам пришлось оставить два Shelby GT500: дело в том, что на заводе их заправляют небольшим количеством бензина, а иногда и устанавливают ограничитель мощности двигателя, который деактивируют только после того, как автомобиль доставляют в автосалон.

Оставшиеся два автомобиля объявлены в розыск. Известно, что они окрашены в черный цвет Belladonna Black.

Mustang Shelby GT500 дебютировал на автосалоне в Детройте в начале 2019 года, и тогда новинку называли "мощнейшим серийным Ford в истории". Под капотом – V8 объемом 5,2 литра, который выдает 770 лошадиных сил при 7 300 оборотах в минуту и 847 Нм крутящего момента при 3 тысячах оборотов в минуту. Впервые на Mustang GT500 установили роботизированную коробку с двумя сцеплениями и 420-миллиметровые передние тормозные диски. Внешне экстремальная версия модели отличается от обычного Mustang воздухозаборниками большего размера, аэродинамическим пакетом, улучшенными тормозными суппортами и выхлопной системой. Цены на Mustang Shelby GT500 в США стартуют с отметки 73 995 долларов.

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