В США разбили спорткар Chevrolet Corvette за день до продажи

В США разбили спорткар Chevrolet Corvette за день до продажи

Автомобиль получил серьезные повреждения.

Довольно необычный и одновременно очень опасный инцидент произошел с суперкаром Chevrolet Corvette в Северной Каролине, США.

Об этом сообщает WITN.

Отмечается, что этот автомобиль должны были продавать. Поэтому, его владелец решил покататься за рулем в последний раз, но не справился с управлением и вылетел на обочину.

В результате случившегося спорткар сильно пострадал. У него есть некоторые повреждения кузова и разбиты стекла. Кроме того, водителю придется заплатить штраф за безрассудное вождение, которое и стало причиной ДТП.

Самое интересное во всей этой ситуации то, что на следующий день после инцидента он должен был передать ключи от автомобиля новому владельцу, но этого, похоже, не произойдет.

Chevrolet Corvette Stingray со среднемоторной компоновкой кузова представили в 2019 году. Автомобиль приводит в движение 6,2-литровый атмосферный V8 выдает 502 л.с. Мотор связан с восьмиступенчатой преселективной коробкой передач. Максимальная скорость спорткара ограничена на 312 км/ч.

Ранее рассказывалось о том, что президент США Джо Байден собирается первым испытать Chevrolet Corvette в электрической версии.

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