В США самостоятельно загорелся еще один электрокар Chevrolet: он подпадает под отзыв GM

В США самостоятельно загорелся еще один электрокар Chevrolet: он подпадает под отзыв GM

Огонь едва не перекинулся на соседний автомобиль и весь гараж.

В американском штате Джорджия сгорел еще один электрический автомобиль Chevrolet Bolt.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Вспыхнула модель 2019 года, которая подпадает под отзыв General Motors. Если бы пожарные вовремя не появились на месте происшествия, огонь распространился бы на соседний автомобиль и гараж.

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Никто в результате пожара не пострадал, а внешние повреждения были минимальными. Владелец этого Bolt или не знал, или просто игнорировал рекомендации GM оставить автомобиль на улице на ночь, чтобы минимизировать повреждения, которые могут быть вызваны возможным возгоранием.

Сейчас GM круглосуточно работает над решением проблемы с возгоранием их электромобилей, которые происходят из-за дефекта в их аккумуляторах. Компания начала отзывать автомобили 2017-2019 годов выпуска, которым должны заменить батареи.

В настоящее время концерн обнаружил, что аккумуляторы с дефектами были выпущены на заводах в Корее и американском штате Мичиган, которыми руководит LG Energy Solution. Однако пока об исправлении проблемы официально объявлено не было.

Ранее сообщалось, что Chevrolet Bolt начали запрещать парковаться на стоянках.

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