В США сенаторы обвинили Tesla в обмане клиентов с возможностями автопилота

В США сенаторы обвинили Tesla в обмане клиентов с возможностями автопилота

По их словам, компания вводит людей в заблуждение из-за своей рекламы.

Сенаторы Ричард Блюменталь и Эдвард Марки обвинили Tesla в обмане клиентов с функциями автопилота электрокаров и направили письмо главе Федеральной комиссии по торговле Лине Хан с просьбой расследовать действия компании.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

"Маркетинг Tesla неоднократно завышал возможности своих автомобилей, и эти заявления все больше представляют угрозу для автомобилистов и других пользователей дороги. Соответственно, мы призываем вас начать расследование в отношении потенциально обманчивой и несправедливой практики рекламы и маркетинга Tesla относительно своих систем автоматизированного вождения и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности всех водителей на дороге ", — говорится в письме.

Сенаторы указывают на названия "Автопилот" и "Полное самоуправление", поскольку они, по их словам, обманывают владельцев, так как заставляют клиентов считать, что их авто могут сделать больше, чем они могут.

Основной причиной того, то сенаторы обратили на это внимание, может быть недавно начатое расследование Национального управления безопасности дорожного движения относительно автоматизированных систем Tesla.

Действительно, сама Tesla призналась, что «Полное самоуправление» не является автономной системой и только имеет технологию самоуправления уровня 2+. Несмотря на это, Tesla обвиняют в продолжении сбыта технологии таким образом, что побуждает людей верить, что они могут не сидеть за водительским местом во время движения.

"Неоднократные завышения Tesla и гражданином Маском возможностей своего автомобиля — несмотря на четкие и частые предупреждения — демонстрируют глубокое игнорирование безопасности людей на дороге и требуют реальной ответственности", — отметили сенаторы.

Они просят Федеральную торговую комиссию принять "соответствующие меры для предотвращения дальнейших травм или смертей вследствие каких-либо функций Tesla".

Ранее сообщалось, что в США начали официальное расследование автопилота Tesla после ряда аварий.

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