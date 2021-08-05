В США сошел с рельс поезд с почти 500 новыми автомобилями Ford

В США сошел с рельс поезд с почти 500 новыми автомобилями Ford

Машины получили очень серьезные повреждения.

В американском штате Миссури с рельс сошел грузовой поезд с новыми автомобилями Ford.

По информации The Drive, произошло еще в начале недели. Поезд вез модели F-150 и Transit со сборочного предприятия Ford Kansas City, расположенного в Клейкомо, штат Миссури.

Отмечается, что 44-вагонный состав транспортировал более четырехсот пикапов Ford F-150 и фургонов Transit и по неизвестной причине потерпел крушение на северо-востоке штата. Из людей никто не пострадал, в отличие от автомобилей: вполне вероятно, они получили серьезные повреждения.

Автомобили, которые попали в аварию, должны были поступить в дилерские центры марки и отправиться к клиентам, оформившим предварительный заказ. Судя по всему, теперь они вернутся на завод.

Что касается места происшествия, то на уборку четырех десятков изуродованных вагонов и сотен автомобилей, а также чистку территории пойдет по крайней мере несколько дней.

Ранее рассказывалось о том, что в США поезд протаранил грузовик с Ferrari и Porsche. Суперкары получили незначительные повреждения, поэтому на металлолом их сдавать не нужно, но все же дорогостоящего ремонта не избежать.

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